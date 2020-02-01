Англия

К слову, ошибка Давида Рая никак не повлияла на результат встречи.

Поединок 30-го тура Чемпионшипа, в котором Халл Сити принимал на своем поле Брентфорд, запомнился не только обилием голов, но и забавным привозом в исполнении голкипера гостей Давида Раи.

На 29-й минуте матча один из игроков Халла отдал неточную передачу вперед, после которой мяч направился в сторону вратаря. Ничего не предвещало беды, но Рая не смог обработать мяч и пропустил в свои ворота.

Стоит отметить, что ошибка Давида Раи абсолютно никак не повлияла на конечный результат встречи. Брентфорд разгромил Халл Сити со счетом 5:1.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.