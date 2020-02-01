Англия

Главный тренер лондонцев прокомментировал игру против "лисов".

Челси в рамках центрального матча тура гостил у Лестера и смог набрать один балл. Фрэнк Лампард понимает из-за чего в его команду мало кто верит в контексте борьбы за ТОП-4, но доволен очком.

"Мы были лучше в первом тайме с точки движения мяча и создали несколько очень хороших моментов. Во втором тайме мы были не очень подвижны, и уже соперник создал опасные шансы. Тони Рудигер и Андреас Кристенсен были действительно хороши. Тони был агрессивен, второй гол — отличный удар головой, я доволен им. Кабальеро? Его выступление было довольно хорошим, он совершал хорошие сейвы, чувствовал себя комфортно при игре ногами.

Борьба за ТОП-4? Мы были аутсайдером в начале сезона. Мало кто верил нас, и я понимаю, почему. Мы приехали к Лестеру, которым все бредят, совершенно справедливо, и заработали очко. Мы идем дальше", — приводит слова Лампарда BBC.

Челси идет на четвертой позиции после 25 туров, имея в своем активе 41 балл.