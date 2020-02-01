Новичок Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш получил место в основе манкунианцев в поединке АПЛ против Вулвехэмптона.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу — Фред, Фернандеш — Джеймс, Мата, Перейра — Мартиаль

Вувлверхэмптон: Патрисиу — Саисс, Боли, Коуди — Доэрти, Моутиньо, Невеш, Хонни — Траоре, Хименес, Жота

Начало матча запланировано на 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.