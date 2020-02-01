Вашему вниманию результаты матчей чемпионата Англии за 1 февраля.
Состоялись поединки 25-го тура английской Премьер-лиги, в рамках которых Борнмут обыграл Астон Виллу (2:1), Вест Хэм устроил перестрелку голами с Брайтоном (3:3), Кристал Пэлас минимально уступил Шеффилд Юнайтед, Эвертон вырвал победу у Уотфорда (3:2), а Ньюкасл и Норвич расписали мировую ничью (0:0).
Борнмут — Астон Вилла 2:1
Голы: Биллинг, 37, Аке, 44 — Самата, 70
Борнмут: Рэмсдейл — Смит, Аке, Фрэнсис, Рико — Лерма, Гослинг, Биллинг — Уилсон, Уилсон, Фрэйзер.
Астон Вилла: Рейна — Конса (Энгельс, 46), Хоз, Мингз — Гильбер, Дуглас Луис, Накамба (Трезеге, 80), Таргетт — Эль-Гази (Дэвис, 58), Саматта, Грилиш
Предупреждения: Лерма, Уилсон — Мингз, Дуглас Луис, Хоз.
Удаление: Лерма
Вест Хэм — Брайтон 3:3
Голы: Диоп, 30, Снодграсс, 45, 57 — 2:1 –Огбонна (АГ), 47, Гросс, 75, Мюррей, 79
Вест Хэм: Фабианьски — Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессуэлл — Нобл, Соучек (Форнальс, 85), Райс — Антонио (Масуаку, 74), Аллер, Снодграсс (Лансини, 85)
Брайтон: Райан — Монтойя (Скелотто, 72), Уэбстер, Данк, Бернардо — Стивенс, Проппер, Муй (Марч, 72) — Гросс, Мюррей, Троссард
Предупреждения: Огбонна — Стивенс
Кристал Пэлас — Шеффилд Юнайтед 0:1
Гол: Гуаита (АГ), 58
Кристал Пэлас: Гуаита — Уорд, Томкинс, Кэхилл, ван Анхолт — Маккарти (Майер, 80), Миливоевич, Макартур (Куяте, 85) — Айю, Бентеке (Таунсенд, 77), Заа
Шеффилд Юнайтед: Хендерсон — Башем, Иган, О`Коннелл — Болдок, Берге (Ландстрем, 68), Норвуд, Флек, Стивенс — Шарп (Муссе, 64), Макберни (Осборн, 90).
Предупреждения: Томкинс, Миливоевич, Уорд - Флек, Болдок
Ньюкасл – Норвич 0:0
Ньюкасл: Дубравка — Йедлин (Лазаро, 54), Фернандес, Ласселс, Кларк, Ритчи — Альмирон, Бенталеб, Хэйден (Лонгстафф, 57), Сен-Максимен (Роуз, 79) — Жоэлинтон.
Норвич: Крул — Ааронс, Хэнли, Циммерманн, Бирам — Тетти (Эрнандес, 86), Маклин – Рупп (Вранчич, 89), Дуда, Кантуэлл (Буэндиа, 67) — Пукки.
Предупреждения: Йедлин, Бенталеб — Кантуэлл
Уотфорд — Эвертон 2:3
Голы: Мазина, 10, Перейра, 42 — Мина, 45+1, 45+4, Уолкотт, 90
Уотфорд: Фостер — , Мариаппа, Каткарт, Кабаселе, Мазина — Дукуре, Чалоба (Уэлбек, 57), Капу — Перейра (Саксесс, 75), Дини, Деулофеу (Пуссетто, 82).
Эвертон: Пикфорд — Сидибе, Мина, Холгейт, Динь — Уолкотт, Сигурдссон (Шнайдерлин, 67), Делф, Ивоби (Кин, 65) — Ришарлисон, Кэлверт-Льюин (Кин, 73).
Предупреждения: Мазина, Саксесс — Мина, Холгейт, Делф
Удаление: Делф