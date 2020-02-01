Состоялись поединки 25-го тура английской Премьер-лиги, в рамках которых Борнмут обыграл Астон Виллу (2:1), Вест Хэм устроил перестрелку голами с Брайтоном (3:3), Кристал Пэлас минимально уступил Шеффилд Юнайтед, Эвертон вырвал победу у Уотфорда (3:2), а Ньюкасл и Норвич расписали мировую ничью (0:0).

Борнмут — Астон Вилла 2:1
Голы: Биллинг, 37, Аке, 44 — Самата, 70

Борнмут: Рэмсдейл — Смит, Аке, Фрэнсис, Рико  — Лерма, Гослинг, Биллинг — Уилсон, Уилсон, Фрэйзер.

Астон Вилла: Рейна — Конса (Энгельс, 46), Хоз, Мингз — Гильбер, Дуглас Луис, Накамба (Трезеге, 80), Таргетт — Эль-Гази (Дэвис, 58), Саматта, Грилиш

Предупреждения: Лерма, Уилсон — Мингз, Дуглас Луис, Хоз.

Удаление: Лерма

Вест Хэм — Брайтон 3:3
Голы: Диоп, 30, Снодграсс, 45, 57 — 2:1 –Огбонна (АГ), 47,  Гросс, 75, Мюррей, 79

Вест Хэм: Фабианьски — Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессуэлл — Нобл, Соучек (Форнальс, 85), Райс — Антонио (Масуаку, 74), Аллер, Снодграсс (Лансини, 85)

Брайтон: Райан — Монтойя (Скелотто, 72), Уэбстер, Данк, Бернардо — Стивенс, Проппер, Муй (Марч, 72) — Гросс, Мюррей, Троссард

Предупреждения: Огбонна — Стивенс

Кристал Пэлас — Шеффилд Юнайтед 0:1
Гол: Гуаита (АГ), 58

Кристал Пэлас: Гуаита — Уорд, Томкинс, Кэхилл, ван Анхолт — Маккарти (Майер, 80), Миливоевич, Макартур (Куяте, 85) — Айю, Бентеке (Таунсенд, 77), Заа

Шеффилд Юнайтед: Хендерсон — Башем, Иган, О`Коннелл — Болдок, Берге (Ландстрем, 68), Норвуд, Флек,  Стивенс — Шарп (Муссе, 64), Макберни (Осборн, 90).

Предупреждения: Томкинс, Миливоевич, Уорд  - Флек, Болдок

Ньюкасл – Норвич 0:0

Ньюкасл: Дубравка — Йедлин (Лазаро, 54), Фернандес, Ласселс, Кларк, Ритчи — Альмирон, Бенталеб, Хэйден (Лонгстафф, 57), Сен-Максимен (Роуз, 79) — Жоэлинтон.

Норвич: Крул — Ааронс, Хэнли, Циммерманн, Бирам — Тетти (Эрнандес, 86), Маклин – Рупп (Вранчич, 89), Дуда, Кантуэлл (Буэндиа, 67) — Пукки.

Предупреждения: Йедлин, Бенталеб — Кантуэлл

Уотфорд — Эвертон 2:3
Голы: Мазина, 10, Перейра, 42 — Мина, 45+1, 45+4, Уолкотт, 90

Уотфорд: Фостер — , Мариаппа, Каткарт, Кабаселе, Мазина — Дукуре, Чалоба (Уэлбек, 57), Капу — Перейра (Саксесс, 75), Дини, Деулофеу (Пуссетто, 82).

Эвертон: Пикфорд — Сидибе, Мина, Холгейт, Динь — Уолкотт, Сигурдссон (Шнайдерлин, 67), Делф, Ивоби (Кин, 65) — Ришарлисон, Кэлверт-Льюин (Кин, 73).

Предупреждения: Мазина, Саксесс — Мина, Холгейт, Делф

Удаление: Делф