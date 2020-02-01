Англия

Вашему вниманию видео лучших моментов поединка 25-го тура чемпионата Англии.

В поединке 25-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль добыл очередную победу, разгромив на Энфилде Саутгемптон со счетом 4:0.

"Святым" удалось оставить свои ворота в неприкосновенности по итогам первого тайма, однако во второй половине встречи подопечные Юргена Клоппа смогли реализовать свои возможности.

Смотрите видео голов и обзор матча Ливерпуль — Саутгемптон:

Ливерпуль — Саутгемптон 4:0

Голы: Окслейд-Чемберлен, 47, Хендерсон, 60, Салах, 71, 90

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Д. Гомес, Ван Дейк, Робертсон — Вейналдум (Минамино, 81), Фабиньо, Дж. Хендерсон (Лаллана, 88) — Салах, Фирмино, Окслейд-Чемберлен (Кейта 81).



Саутгемптон: Маккарти — Уорд-Прауз, Стивенс, Беднарек, Бертранд — Дженепо (Буфал, 82), Ромеу, Хойбьерг, Редмонд — Лонг (Обафеми, 70), Ингз (Адамс, 69).

Предупреждения: Уорд-Праус, Стивенс