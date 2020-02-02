Англия

Испанец в 135 поединках сумел оставить свои ворота неприкосновенными.

Голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа в матче против Вулверхэмптона (0:0) провел свой 300-й поединок за "красных дьяволов" в АПЛ.

В таком количестве поединков Де Хеа пропустил 307 голов и в 106 матча[ отыграл "на ноль". Всего за спиной Де Хеа 390 матчей за МЮ во всех турнирах (405 пропущенных и 135 сухих матчей).

В структуре МЮ Де Хеа находится с 2011 года. До первой десятки игроков по числу матчей за клуб испанцу еще далеко. На 10-м месте располагается Джо Спенс (1919 — 1933), у которого 510 поединков. А возглавляет список Райан Гиггз — 963 матча.

Тем не менее, Де Хеа сумел догнать легендарного Эдвина Ван дер Сара по количеству сухих матчей за клуб. Теперь у нидерландца и испанца по 135 матчей и оба делят 4-ю строчку. Больше сухих матчей лишь у Петера Шмейхеля (180), Алекса Степни (175) и Гари Бейли (161).

Вашему вниманию видеообзор матча МЮ — Вулверхэмптон.

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