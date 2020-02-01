Манкунианцы не смогли одолеть подопечных Санту в 25-м туре АПЛ.
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон, ФОТО GETTY IMAGES
01 февраля 2020, 21:25
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Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон 0:0
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу — Фред, Фернандеш — Джеймс (Далот, 88), Мата (Лингард, 88), Перейра (Гринвуд, 72) — Мартиаль
Вувлверхэмптон: Патрисиу — Саисс, Боли, Коуди — Доэрти, Моутиньо, Невеш, Хонни — Траоре (Поденсе, 76), Хименес (Дендонкер, 90+1), Жота (Нету, 70)
Предупреждения: Фернандеш, Линделеф, Шоу — Невеш, Моутиньо