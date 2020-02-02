Англия

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать пятого тура Английской Премьер-лиги между лондонским Тоттенхэмом и Манчестер Сити.

Жозе Моуриньо не постеснялся бросить в бой с первых минут в важном поединке для своей команды новичка Тоттенхэма Стивена Бергвейна, который займет место в тройке атакующих полузащитников. При этом, "шпоры" сыграют схемой с четырьмя номинальными защитниками.

Ключевой момент для украинского любителя футбола до стартового свистка предстоящей встречи на "Этихаде" — выход в составе "Лунных котов" Александра Зинченко, который пропустил два прошлых матча своей команды.

Тоттенхэм: Льорис — Орье, Альдервейрельд, Санчес, Танганга — Уинкс, Ло Чельсо — Бергвейн, Алли, Сон Хын Мин — Моура.

Запасные: Гассанига, Вертонген, Ламела, Дайер, Сессеньон, Ндомбеле, Фернандеш.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Фернандиньо, Отаменди, Зинченко — Де Брюйне, Родри, Гюндоган — Марез, Агуэро, Стерлинг.

Запасные: Браво, Канселу, Гарсия, Б. Силва, Д. Силва, Жезус, Фоден.

Матч Тоттенхэм — Манчестер Сити начнется в 18:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.