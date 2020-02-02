Конте: Я выиграл АПЛ в первый же сезон, Клопп и Гвардиола — нет

Англия

Специалист вспомнил свою эффективность во время работы с Челси.

Наставник миланского Интера Антонио Конте вспомнил свой период работы на Туманном Альбионе.

Специалист подчеркнул, что сумел добиться в Англии больше успехов за короткий промежуток времени, нежели это сделали Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола.

"С Челси я выиграл Премьер-лигу в первом же сезоне, а Кубок Англии — во втором. Клопп, в свою очередь, ничего не выиграл в Англии за четыре года, а Гвардиола ничего не выиграл в первый год", — приводит слова итальянца Goal.com.

В Челси Конте работал в период с лета 2016-го по лето 2018-го. Вместе с "синими" тренер победил в АПЛ (2017) и Кубке Англии (2018).