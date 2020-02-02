Англия

Игрок летом может перебраться в Челси.

Левый защитник Лестер Сити Бен Чилвелл летом может сменить клубную прописку. Игроком активно интересуется Челси.

"Лисы", видимо, смирились с будущим уходом фулбека и принялись на поиски игрока на его позицию. Об этом сообщает Sky Sports.

Лестер намерен выручить порядка 50 млн фунтов за 23-летнего англичанина.

В нынешнем сезоне АПЛ Чилвелл провел 20 матчей, отметившись 2 голами и 3 ассистами.

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