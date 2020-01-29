Англия

"Синие" определились с приоритетными трансферными целями.

Защитник Лестера Бен Чилвелл и полузащитник Аякса Хаким Зийех стали главными трансферыми целями Челси на летнее трансферное окно, сообщает ESPN.

Лондонский клуб намерен укрепить состав следующим летом и готов выделить деньги главному тренеру Фрэнку Лампарду.

Приоритетными целями Лампарда являются Чилвелл и Зийех. Английский защитник должен стать заменой для Маркоса Алонсо, а марокканец – добавить команде вариативности в атаке.

Ранее сообщалось, что Челси также заинтересован в подписании голкипера Бернли Ника Поупа.

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