"Синие" определились с приоритетными трансферными целями.
Бен Чилвелл, Getty Images
29 января 2020, 09:49
Защитник Лестера Бен Чилвелл и полузащитник Аякса Хаким Зийех стали главными трансферыми целями Челси на летнее трансферное окно, сообщает ESPN.
Лондонский клуб намерен укрепить состав следующим летом и готов выделить деньги главному тренеру Фрэнку Лампарду.
Приоритетными целями Лампарда являются Чилвелл и Зийех. Английский защитник должен стать заменой для Маркоса Алонсо, а марокканец – добавить команде вариативности в атаке.
Ранее сообщалось, что Челси также заинтересован в подписании голкипера Бернли Ника Поупа.
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