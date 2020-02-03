Англия

Лондонская полиция не приемлет дискриминации на стадионах.

Полиция арестовала двух болельщиков Вест Хэма, которые "демонстрировали гомофобные жесты" во время матча против Брайтона (3:3), сообщает Sky Sports. Позже их отпустили, а еще одного мужчину задержали из-за оскорблений общего характера.

В декабре фанаты "молотков" скандировали гомофобные речевки во время матча против Челси. Тогда клуб заявил, что ни в коем случае не приемлет подобное поведение.

Также подобные случаи были зарегистрированы на матчах Миллуолл – Рэдинг и Брайтон – Челси.

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