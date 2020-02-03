Англия

Опытный нападающий будет выступать за "чаек" еще как минимум один сезон.

Форвард Брайтона Гленн Мюррей заключил новый контракт с клубом до июня 2021 года, сообщил официальный сайт "чаек".

Мюррей начинал свою карьеру в американских Воркингтон Редс, Уилмингтон Хаммерхедс, а затем играл в Англии за Барроу и Карлайл Юнайтед в Конференции.

После Стокпорт Каунти и Рочдейла Мюррей перешел в Брайтон в 2008 году. Он помог "чайкам" выиграть третий дивизион (Лигу 1) в 2011, после чего покинул клуб.

Гленн вернулся в Брайтон в 2016 после выступлений за Кристал Пэлас, Рэдинг и Борнмут. В своем же первом сезоне после возвращения он забил 23 гола, а Брайтон вышел в Премьер-лигу.

На счету Мюррея 110 голов за Брайтон – он уже является лучшим бомбардиром клуба в послевоенное время. До рекорда Томми Кука Гленну осталось 13 забитых мячей.

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