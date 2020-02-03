Англия

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард не знает сроки восстановления американского вингера.

Кристиан Пулишич пока не готов вернуться к тренировочному процессу из-за травмы.

"Сейчас трудно сказать, когда Пулишич вернется в игру. На прошлой неделе мы пытались вернуть его к тренировкам и немного нагрузить, но в итоге пришлось отказаться от этой идеи".

"У меня не будет ответа, пока мы не вернемся к тренировкам", — приводит слова Фрэнка Лампарда Goal.com.

В текущем сезоне Пулишич провел 16 матчей в АПЛ: на его счету 5 голов и 2 результативные передачи.

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