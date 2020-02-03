Главный тренер Челси Фрэнк Лампард не знает сроки восстановления американского вингера.
КРИСТИАН ПУЛИШИЧ, GETTY IMAGES
03 февраля 2020, 15:19
Кристиан Пулишич пока не готов вернуться к тренировочному процессу из-за травмы.
"Сейчас трудно сказать, когда Пулишич вернется в игру. На прошлой неделе мы пытались вернуть его к тренировкам и немного нагрузить, но в итоге пришлось отказаться от этой идеи".
"У меня не будет ответа, пока мы не вернемся к тренировкам", — приводит слова Фрэнка Лампарда Goal.com.
В текущем сезоне Пулишич провел 16 матчей в АПЛ: на его счету 5 голов и 2 результативные передачи.
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