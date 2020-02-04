Немецкий наставник похвалил своего подопечного.
Юрген Клопп, getty images
04 февраля 2020, 00:33
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказал свое мнение об игре форварда Роберто Фирмино на примере матча АПЛ против Саутгемптона.
"Фирмино уникален. Он просто исключительный, очень умный футболист. В первой половине матча против Саутгемптона, когда соперник очень плотно и надежно играл, Роберто контролировал мяч совершенно особенно".
"Необходимо понимать, что такому игроку, как он, необходимо видеть, куда он может отдать пас, потому что он не может в одиночку пробежать все поле с мячем, но то, как он использует навыки своих партнеров — это нечто. Я не знаю такого игрока, как он, это правда", — цитирует Клоппа Goal.
Ранее игру бразильского футболиста также прокомментировал капитан "красных" Джордан Хендерсон.