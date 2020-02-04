Англия

Немецкий наставник похвалил своего подопечного.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказал свое мнение об игре форварда Роберто Фирмино на примере матча АПЛ против Саутгемптона.

"Фирмино уникален. Он просто исключительный, очень умный футболист. В первой половине матча против Саутгемптона, когда соперник очень плотно и надежно играл, Роберто контролировал мяч совершенно особенно".

"Необходимо понимать, что такому игроку, как он, необходимо видеть, куда он может отдать пас, потому что он не может в одиночку пробежать все поле с мячем, но то, как он использует навыки своих партнеров — это нечто. Я не знаю такого игрока, как он, это правда", — цитирует Клоппа Goal.

Ранее игру бразильского футболиста также прокомментировал капитан "красных" Джордан Хендерсон.