Англия

Капитан "красных" лестно отозвался о своем партнере.

Полузащитник и капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон прокомментировал игру нападающего своей команды Роберто Фирмино.

"Некоторые вещи, которые он делает, на самом деле просто безумны. Фирмино — выдающийся игрок в рядах нашей команды, и матч против Саутгемптона — это очереднй выдающийся матч с его стороны".

"Особенно во втором тайме все продемонстрировал действительно хорошие результаты. Мы очень рады получить три очка", — цитирует Хендерсона Goal.

Напомним, Ливерпуль в поединке английской Премьер-лиги легко в родных стенах разгромил "святых" (4:0). К слову, игру соперника отметил главный тренер "красных" Юрген Кпопп.