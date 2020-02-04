Англия

Нападающий мог сыграть за свою сборную в предолимпийском турнире.

Форвард Арсенала Габриэль Мартинелли признается, что хотел бы сыграть за сборную Бразилии U-23 на предолимпийском турнире, который проходит с 18 января по 9 февраля. Однако у клуба были другие планы.

"Если бы это зависело от меня, я бы сыграл. Но было ясно, что это будет сложно. Я был основным в Арсенале, и клуб меня не отпустил", — признался Мартинелли в интервью UOL.

"Генеральный координатор сборной Бразилии Жуниньо Паулиста позвонил мне, мы поговорили, он поздравил меня с тем, что я делаю. Меня еще не вызывали, но я об этом не беспокоюсь".

Мартинелли перешел в Арсенал прошлым летом из Итуано. На счету 18-летнего форварда 10 голов и 4 ассиста в 23 матчах за "канониров" во всех турнирах.

Мартинелли: Арсенал отпустил меня в сборную Бразилии U-23

Нападающий мог сыграть за свою сборную в предолимпийском турнире.

Форвард Арсенала Габриэль Мартинелли признается, что хотел бы сыграть за сборную Бразилии U-23 на предолимпийском турнире, который проходит с 18 января по 9 февраля. Однако у клуба были другие планы.

"Если бы это зависело от меня, я бы сыграл. Но было ясно, что это будет сложно. Я был основным в Арсенале, и клуб меня не отпустил", — признался Мартинелли в интервью UOL.

"Генеральный координатор сборной Бразилии Жуниньо Паулиста позвонил мне, мы поговорили, он поздравил меня с тем, что я делаю. Меня еще не вызывали, но я об этом не беспокоюсь".

Мартинелли перешел в Арсенал прошлым летом из Итуано. На счету 18-летнего форварда 10 голов и 4 ассиста в 23 матчах за "канониров" во всех турнирах.

Мартинелли: Арсенал отпустил меня в сборную Бразилии U-23

Нападающий мог сыграть за свою сборную в предолимпийском турнире.

Форвард Арсенала Габриэль Мартинелли признается, что хотел бы сыграть за сборную Бразилии U-23 на предолимпийском турнире, который проходит с 18 января по 9 февраля. Однако у клуба были другие планы.

"Если бы это зависело от меня, я бы сыграл. Но было ясно, что это будет сложно. Я был основным в Арсенале, и клуб меня не отпустил", — признался Мартинелли в интервью UOL.

"Генеральный координатор сборной Бразилии Жуниньо Паулиста позвонил мне, мы поговорили, он поздравил меня с тем, что я делаю. Меня еще не вызывали, но я об этом не беспокоюсь".

Мартинелли перешел в Арсенал прошлым летом из Итуано. На счету 18-летнего форварда 10 голов и 4 ассиста в 23 матчах за "канониров" во всех турнирах.

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