Англия

Фанаты "красных" поддержат команду даже несмотря на отсутствие всех звезд.

Сегодня Ливерпуль встретится в переигровке четвертого круга Кубка Англии с 16-й командой третьего дивизиона Англии – Шрусбери Таун. На этот матч "красные" выставят молодежную команду – футболистов не старше 20 лет, а руководить ими будет тренер дубля Нил Критчли.

Несмотря на отсутствие звезд, на стадионе можно ожидать аншлаг: по состоянию на третье февраля было продано более 50 тысяч билетов, сообщает The Guardian. При этом вместимость Энфилд Роуд составляет 54 тысячи человек.

Частично распродаже билетов способствовало снижение цены: вход для взрослых стоит 15 фунтов, а для детей – всего 1£.

Ливерпуль решил не выставлять основной состав, чтобы дать игрокам отдохнуть от загруженного сезона. Команды Премьер-лиги ушли на небольшой зимний перерыв, который продлится до середины февраля.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Игра начнется в 21:45.