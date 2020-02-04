Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/16 финала Кубка Англии между Ливерпулем и Шрусбери Таун.

Главный тренер Ливерпуля в матче против Шрусбери Таун Нил Критчли определился с капитаном команды, который выведет мерсисайдцев на поле — им будет Кертис Джонс.

Ливерпуль: Келлехер — Н. Уильямс, Хувер, ван ден Берг, Льюис — Кларксон, Чиривелья, Кейн — Эллиот, Миллар, Джонс

Запасные: Ярош, Харди, Галлахер, Диксон-Боннер, Бойс, Бирн, Норрис

Шрусбери Таун: О'Лири — Р. Уильямс, Ибенкс-Ленделл, Пьер — Лав, Госс, Эдвардс, Голборн — Уолли, Лэнг, Лорен

Запасные: Мерфи, Беклс, Сирс, Уокер, Удо, Каммингс, Харт

Матч Ливерпуль — Шрусбери Таун начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.