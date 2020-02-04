Матч Ливерпуль — Шрусбери задержался из-за аварии на трассе

Англия

Поединок Кубка Англии начался с 15-минутным опозданием.

Изначально матч 1/16 Кубка Англии между Ливерпулем и Шрусбери должен был начаться в 21:45 по киевскому времени.

Тем не менее, игра была начата с опозданием – всему виной ДТП на трассе на подъезду к городу, где была перекрыта часть дороги. Болельщики гостей не сумели добраться вовремя.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Ливерпуль – Шрусбери.