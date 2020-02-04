Матч Ливерпуль — Шрусбери задержался из-за аварии на трассе

Поединок Кубка Англии начался с 15-минутным опозданием.
ФК Ливерпуль, Getty Images
04 февраля 2020, 22:24
Изначально матч 1/16 Кубка Англии между Ливерпулем и Шрусбери должен был начаться в 21:45 по киевскому времени.
Тем не менее, игра была начата с опозданием – всему виной ДТП на трассе на подъезду к городу, где была перекрыта часть дороги. Болельщики гостей не сумели добраться вовремя.
На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Ливерпуль – Шрусбери.
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