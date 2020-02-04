Молодежь Ливерпуля принесла первой команде путевку в 1/8 финала Кубка Англии (1:0)
роковой эпизод с автоголом р. уильямса, getty images
04 февраля 2020, 23:59
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Ливерпуль - Шрусбери Таун 1:0
Гол: Р. Уильямс, 76 (в свои ворота)
Ливерпуль: Келлехер — Н. Уильямс, Хувер, ван ден Берг, Льюис — Кларксон (Бойс, 90+2), Чиривелья, Кейн — Эллиот (Диксон-Боннер, 90+4), Миллар (Харди, 83), Джонс
Шрусбери Таун: О'Лири — Р. Уильямс, Ибенкс-Ленделл, Пьер — Лав, Госс (Каммингс, 75), Эдвардс, Голборн — Уолли (Уокер, 82), Лэнг (Удо, 58), Лорен
Предупреждения: Н. Уильямс — Голборн, Лав