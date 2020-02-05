Англия

Полузащитник Челси и сборной Англии все ближе к восстановлению после травмы.

Хавбек Рубен Лофтус-Чик продолжает работать над восстановлением. Он сыграл 60 минут за резервную команду Челси во время закрытой игры на базе в Кобхэме, сообщает The Athletic.

Матч против резервистов Брентфорда стал для Лофтус-Чика первым с мая, когда он порвал ахиллово сухожилие в товарищеской игре с Нью-Инглэнд Революшн.

Сроки, когда Рубен сможет вернуться на поле в игре за первую команду лондонцев, пока неизвестны.

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