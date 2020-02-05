Тренер Ливерпуля: Очень благодарен Милнеру за помощь в подготовке к матчу с Шрусбери

Англия

Хавбек "красных" помогал молодежной команде готовится к кубковому поединку.

Главный тренер молодежной команды Ливерпуля Нил Критчли, который руководил командой во время ответного поединка 1/16 Кубка Англии против Шрусбери (1:0).

"За день до матча Джеймс Милнер тренировался с нами и спросил, может ли он присоединиться к нашей раздевалке во время игры. Перед игрой он давал советы игрокам и я очень благодарен ему за эту помощь", — приводит слова тренера журналист Джеймс Пирс.

Ранее сообщалось, что Кертис Джонс стал 120-летний рекорд Ливерпуля.