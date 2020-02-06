Англия

Португальский специалист поделился мнением об игре против Саутгемптона.

Тоттенхэм принимал Саутгемптон в рамках переигровки Кубка Англии и в очень упорной борьбе добыл победу со счетом 3:2.

"Святые" показали очень хорошую игру, но вынуждены покинуть турнир. Жозе Моуриньо похвалил Саутгемптон.

"Я должен быть честным и сказать, что лучшая команда на поле проиграла, но мои подопечные были смелее и показали своей предельный уровень. Было трудно собрать команду, а изменить игру кем-то со скамьи запасных было невозможно.

По уровню интенсивности и свежести Саутгемптон был намного лучше нас. Алли изменил игру после перехода на схему с четырьмя защитниками", — приводит слова Моуриньо BBC.

Отметим, что в следующей стадии турнира Тоттенхэм сразится с Норвичем.

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