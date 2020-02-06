Уорд-Праус нуждался в кислородной маске после травмы в матче против Тоттенхэма

Англия

Хавбек "святых" получил неприятное повреждение.

Полузащитник Саутгемптона Джеймс Уорд-Праус в матче против Тоттенхэма (2:3) получил неприятную травму колена.

На 40-й минуте поединка хавбек столкнулся с Райаном Сессеньоном и повредил правое колено. Травма вызвала шок у партнера Джеймса по команде Шейна Лонга, реакция которого попала в телевизионную трансляцию: "Черт побери, я вижу его кость".

Джеймс Уорд-Праус получил рассечение колена и смог покинуть поле лишь с помощью носилок и кислородной маски. По информации The Sun со ссылкой на BT Sport, помимо глубокого рассечения, Уорд-Праус также получил повреждение связок.

Тем не менее, представители Саутгемптона после матча заявили, что футболисту удалось избежать тяжелых последствий травмы и, вполне возможно, что 25-летний полузащитник сможет сыграть уже в следующей игре "святых" против Бернли в АПЛ (15 февраля).