Бразилец рассказал о своих целях на будущее.
Давид Луис, getty images
06 февраля 2020, 22:50
Защитник Арсенала Давид Луис заявил, что не намерен покидать лондонский клуб до тех пор, пока ему не удастся завоевать трофей.
"У меня все еще есть желание выиграть трофеи. Я хочу выиграть трофеи с Арсеналом. Я хочу, чтобы этот клуб снова засиял. Это моя цель, и я не собираюсь останавливаться, пока не сделаю это. Я должен продолжать испытывать этот голод каждый божий день".
"Для меня первое, что стоит за командой, которая борется за титулы, — это вера. Если ты не веришь и не мечтаешь, это невозможно сделать".
"У нас есть возможность победить в Лиге Европы и Кубке Англии, а затем мы хотим драться до конца за первую четверку", — цитирует Луиса Goal.
Ранее сообщалось, что Габи Мартинелли стал лучшим игроком "канониров" в прошедшем месяце.