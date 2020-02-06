Англия

Бразилец рассказал о своих целях на будущее.

Защитник Арсенала Давид Луис заявил, что не намерен покидать лондонский клуб до тех пор, пока ему не удастся завоевать трофей.

"У меня все еще есть желание выиграть трофеи. Я хочу выиграть трофеи с Арсеналом. Я хочу, чтобы этот клуб снова засиял. Это моя цель, и я не собираюсь останавливаться, пока не сделаю это. Я должен продолжать испытывать этот голод каждый божий день".

"Для меня первое, что стоит за командой, которая борется за титулы, — это вера. Если ты не веришь и не мечтаешь, это невозможно сделать".

"У нас есть возможность победить в Лиге Европы и Кубке Англии, а затем мы хотим драться до конца за первую четверку", — цитирует Луиса Goal.

Ранее сообщалось, что Габи Мартинелли стал лучшим игроком "канониров" в прошедшем месяце.