Англия

Молодой бразилец победил в голосовании среди болельщиков.

Нападающий Габи Мартинелли стал лучшим игроком Арсенала в минувшем месяце, сообщает официальный сайт английского клуба.

Бразильский форвард победил в голосовании среди болельщиков "канониров", набрав 49% голосов. Второе и третье места в голосовании заняли соответственно Гранит Джака и Букайо Сака.

В трех январских матчах Арсенала в АПЛ Мартинелли отличился двумя голами и одним ассистом.

Всего в текущем сезоне 18-летний игрок провел 23 поединка в составе лондонского клуба, забив 10 голов и совершив 4 ассиста.

Ранее Мартинелли заявлял, что Арсенал не отпустил его в сборную Бразилии U-23.

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