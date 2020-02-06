Англия

Хорват сравнил рабочий процесс двух менеджеров.

Полузащитник Челси Матео Ковачич высказал свое мнение о работе под началом экс-менеджера "синих" Маурицио Сарри, сравнив его с Фрэнком Лампардом.

"Я приехал в Челси при Сарри, но должен сказать, что Лампард — исключительный менеджер. Он сохранил характер, который был у него в качестве игрока, и передал его в качестве тренера, что вдохновило всех нас. Он дает нам все, что у него есть. Тренировки всегда сложные и отличаются от тех, что были в прошлом сезоне".

"Это, наверное, главное отличие Лампарда от Сарри, который сделал концепцию тренировок довольно монотонной. Было много подобных тренировок с акцентом на тактическую подготовку", — цитирует Ковачича Goal.

Ранее сообщалось, что Лампард попросил у руководства клуба летом приобрести ему нового голкипера.