Англия

Менеджер недоволен игрой Кепы в текущем сезоне.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард обратился к руководству клуба приобрести в летнее трансферное окно нового голкипера для команды, утверждает Cadena Cope.

По данным источника, английский специалист утратил доверие к испанскому футболисту и намерен сохранять игрока на скамейке запасных в ближайшее время. Напомним, что в поединке против Лестера на ворота "синих" стал 38-летний Вилли Кабальеро.

Не стоит забывать, что Кепа перешел в Челси за 80 миллионов евро, что остается рекордной суммой среди голкиперов.

Ранее сообщалось, что в зимнее трансферное окно лондонцы присматривались к кандидатуре вратаря Бернли Ника Поупа.