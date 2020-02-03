Менеджер недоволен игрой Кепы в текущем сезоне.
Кепа, getty images
03 февраля 2020, 23:55
Главный тренер Челси Фрэнк Лампард обратился к руководству клуба приобрести в летнее трансферное окно нового голкипера для команды, утверждает Cadena Cope.
По данным источника, английский специалист утратил доверие к испанскому футболисту и намерен сохранять игрока на скамейке запасных в ближайшее время. Напомним, что в поединке против Лестера на ворота "синих" стал 38-летний Вилли Кабальеро.
Не стоит забывать, что Кепа перешел в Челси за 80 миллионов евро, что остается рекордной суммой среди голкиперов.
Ранее сообщалось, что в зимнее трансферное окно лондонцы присматривались к кандидатуре вратаря Бернли Ника Поупа.