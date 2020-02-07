Англия

У футболиста повреждение задней поверхности бедра.

Хавбек Манчестер Сити Рахим Стерлинг пропустит следующий поединок "горожан" в АПЛ против Вест Хэма.

Футболист прошел медицинский осмотр после матча против Тоттенхэма. Тесты выявили у англичанина травму задней поверхности левого бедра. Об этом сообщает пресс-служба "горожан".

Матч против Вест Хэма пропустит также Александр Зинченко, получивший красную карточку в Лондоне против "шпор".

Поединок Манчестер Сити — Вест Хэм состоится 9-го февраля, в воскресенье, в 18:30.

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