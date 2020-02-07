У футболиста повреждение задней поверхности бедра.
Рахим Стерлинг, Getty Images
07 февраля 2020, 07:36
Хавбек Манчестер Сити Рахим Стерлинг пропустит следующий поединок "горожан" в АПЛ против Вест Хэма.
Футболист прошел медицинский осмотр после матча против Тоттенхэма. Тесты выявили у англичанина травму задней поверхности левого бедра. Об этом сообщает пресс-служба "горожан".
Матч против Вест Хэма пропустит также Александр Зинченко, получивший красную карточку в Лондоне против "шпор".
Поединок Манчестер Сити — Вест Хэм состоится 9-го февраля, в воскресенье, в 18:30.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.