Англия

Аргентинец забил шесть голов и отдал один ассист в трех январских матчах.

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро удостоился награды лучшего игрока января в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает пресс-служба "горожан".

В прошедшем месяце 31-летний футболист из четырех возможных матчей, отыграл в трех: против Астон Виллы (3 гола, 1 ассист), Кристал Пэлас (2 гола) и Шеффилд Юнайтед (1 гол).

Аргентинец является рекордсменом лиги по завоеванию данной награды. Агуэро выиграл данный приз в седьмой раз (октябрь 2013, ноябрь 2014, январь 2016, апрель 2016, январь 2018, февраль 2019, январь 2020).

На данный момент форвард занимает вторую строчку в гонке бомбардиров АПЛ. С 16-ю точными выстрелами, Агуэро уступает Джейми Варди из Лестера в один гол.

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