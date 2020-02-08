Англия

"Ириски" в 26-м туре Премьер-лиги взяли верх над командой Роя Ходжсона.

Бернард забил свой первый в 2020 гол в Премьер-лиге (и третий – в текущем сезоне) в ворота Кристал Пэлас, отличившись на 18-й минуте после паса Тео Уолкотта.

Во втором тайме Уилфрид Заа отдал передачу на Кристиана Бентеке, и тот не подкачал, сравняв счет. Однако вскоре сработала связка форвардов Эвертона Калверт-Льюин – Ришарлисон. Первый выступил в роли ассистента – 2:1.

Под занавес матча Калверт-Льюин забил еще один гол, сняв все вопросы о победителе. 3:1.

Эвертон, как минимум, временно, понялся на седьмое место в турнирной таблице, а Кристал Пэлас остается 14-м. Следующий матч "ириски" проведут 23 февраля на выезде против Арсенала, а Пэлас днем ранее примет Ньюкасл.

Эвертон – Кристал Пэлас 3:1

Голы: Бернард, 18, Ришарлисон, 58, Калверт-Льюин, 88 – Бентеке, 51.

Эвертон: Пикфорд – Коулман, Мина, Кин, Динь – Уолкотт (Сидибе, 26), Шнейдерлен, Сигурдссон (Холгейт, 86), Бернард (Дэвис, 65) – Калверт-Льюин, Ришарлисон.

Кристал Пэлас: Гуаита – Уорд (Куяте, 79), Томкинс (Данн, 61), Кэхилл, ван Аанхолт – Миливоевич – Айю, Маккарти (Майер, 68), Макартур, Заа – Бентеке.

Предупреждения: Маккарти.