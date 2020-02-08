Англия

Коллектив Карло Анчелотти добыл очередную победу в рамках чемпионата Англии.

В 26-м туре АПЛ Эвертон на своем поле принимал Кристал Пэлас.

Подопечные Карло Анчелотти добились очередной победы и приблизились к зоне Лиги чемпионов на расстоянии пяти очков.

Обзор матча:

Эвертон – Кристал Пэлас 3:1

Голы: Бернард, 18, Ришарлисон, 58, Калверт-Льюин, 88 – Бентеке, 51.

Эвертон: Пикфорд – Коулман, Мина, Кин, Динь – Уолкотт (Сидибе, 26), Шнейдерлен, Сигурдссон (Холгейт, 86), Бернард (Дэвис, 65) – Калверт-Льюин, Ришарлисон.

Кристал Пэлас: Гуаита – Уорд (Куяте, 79), Томкинс (Данн, 61), Кэхилл, ван Аанхолт – Миливоевич – Айю, Маккарти (Майер, 68), Макартур, Заа – Бентеке.

Предупреждения: Маккарти.

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