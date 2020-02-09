Англия

Менеджер рассказал о нныешней форме своего защитника.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал игру защитника команды Джона Стоунза, заявив, что игроку стоит лучше играть, чтобы попасть в итоге на Евро.

"Стоунз — это моя проблема. У него нет больших шансов попасть на Евро-2020? Я страдаю, когда он страдает. Я хочу, чтобы Джон был в сборной. Мои чувства к нему такие же, как всегда".

"Тем не менее, должен принимать решения по составу и быть честным. Это нелегко, когда я выбираю Эрика Гарсию вместо Стоунза, но он играл очень хорошо и также заслуживал шанса"

"Не только Джон, но и все игроки могут быть отобраны в сборные по итогам сезона. Они должны играть здесь как можно лучше", — цитирует Гвардиолу Goal.

Ранее испанский специалист высказал свое мнение о выступлениях "горожан" в Лиге чемпионов.