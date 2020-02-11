Англия

Исполнительный директор манкунианцев считает, что клуб находится на правильном пути.

Эд Вудворд дал комментарий относительно трансферной политики клуба, отметив правильность текущих процессов, а также рассказал про главные задачи на данный момент.

"Бруно Фернандеш и те игроки, которых мы привезли прошлым летом, это доказательство того, что мы движемся в правильном направлении. За последние несколько лет не было недостатка в инвестициях в игроков: более 200 миллионов фунтов было потрачено после того, как Солскьяер стал нашим тренером. Наша цель — продолжить согласованно вести трансферную политику. Мы рассматриваем каждую кандидатуру в течение сезона, чтобы подписать летом.

Приняли решение покупать игроков в январе только в том случае, если будет доступен кто-то из летнего списка. Рады, что эта стратегия принесла нам переход Бруну Фернандеша. Первостепенная задачей всех в клубе - вернуть Манчестер Юнайтед к борьбе за победу в АПЛ и Лиге чемпионов", — приводит слова Эда Вудворда AS.

Напомним, ранее "красные дьяволы" получили отказ от Лаутаро Мартинеса, который отдает предпочтение Барселоне.