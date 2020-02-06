Англия

Аргентинский нападающий хочет продолжить карьеру в Барселоне.

Оле-Гуннар Солскьяер хочет пригласить еще одного нападающего летним трансферным окном. Скаутский отдел манкунианцев считает Лаутаро Мартинес приоритетным вариантом.

Тем не менее, как сообщает ESPN, представители игрока проинформировали Манчестер Юнайтед о том, то игрок хочет перебраться в Барселону и играть вместе с Лионелем Месси.

Лаутаро Мартинес в этом сезоне провел 27 поединков в футболке Интера, забив 16 голов и сделав 4 результативных передачи.

К слову, Интер и Манчестер Юнайтед могут провернуть обмен, задействовав Лаутаро Мартинеса и Поля Погба.