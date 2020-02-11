Англия

Болельщики Ливерпуля создали петицию, в которой просят помочь Джеррарду получить золото АПЛ.

Генеральный директор Ливерпуля Питер Мур дал комментарий относительно петиции, в которой фанаты мерсисайдского клуба просят, чтобы Ливерпуль заявил Стивена Джеррарда на пять матчей АПЛ, дабы тот получил золотую медаль чемпионата Англии.

"Вы спрашиваете можно ли вернуть Джеррарда, чтобы он получил золотую медаль АПЛ? Я задам встречный вопрос: какого игрока вы хотите вывести из заявки, чтобы это сделать?", — риторически рассуждает функционер.

"Также, если вы не заметили, Стивен сейчас — сотрудник другого клуба. Слушайте, мы все любим Стиви Джи, мы гордимся его успехами на тренерском поприще. Многие просят, чтобы мы подписали его на 5-матчевый контракт, чтобы он просто смог получить медаль, но это так не работает. Атмосфера в команде очень важная вещь. Можете представить, как я кого-то отчисляю из команды, говорю ему, что он не получит медаль. К тому же, нельзя включить кого-то в заявку, когда дозаявочный период уже закончен", — цитирует Мура Goal.com.

Данная петиция не сможет быть воплощенной в жизнь, так как Стиви Джи имеет контракт с шотландским Рейнджерс, где он является главным тренером.

Стивен Джеррард является легендарной личностью для Ливерпуля. Будучи воспитанником "скаузеров", 17 лет профессиональной карьеры хавбек отдал родному клубу, выиграв вместе с ним Лигу чемпионов (2005), Кубок УЕФА (2001), Суперкубок УЕФА (2001, 2005), Кубок Англии (2001, 2006), Кубок лиги (2001, 2003, 2012) и Суперкубок Англии (2002, 2007). По иронии судьбы, чемпионат Англии капитану "красных" выиграть не удалось.

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