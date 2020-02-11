Англия

Стала известна заработная плата игрока сборной Украины в чемпионате Англии.

У Андрея Ярмоленко самая высокая заработная плата среди всех игроков Вест Хэма, сообщает Spotrac. По информации источника, 30-летний футболист получает 115 тысяч фунтов в неделю.

На второй строчке расположился Джек Уилшир (100 тысяч фунтов), а на третьей – Фелипе Андерсон (85 тысяч).

На четвертом месте Пабло Сабалета – он получает 75 тысяч. На пятой строчке сразу четверо: Майкл Антонио, Мануэль Лансини, Анджело Огбонна и Уинстон Рид (все – по 70 тысяч в неделю).

Читайте также: Ярмоленко и Вест Хэм: что дальше?

Для сравнения: конкурент Андрея Ярмоленко в лице Роберта Снодграсса получает лишь 40 тысяч.

Не стоит исключать, что некоторые данные могли устареть. Например, Деклан Райc, по версии Spotrac, получает 3 тысячи фунтов в неделю, в то время как является важным игроком команды, а также интерес к нему, по слухам, проявляет Манчестер Юнайтед.

Также издание не уточняет заработную плату Себастьяна Алле и Пабло Форналса.

В текущем сезоне Ярмоленко провел 15 матчей в АПЛ: на его счету три гола и одна результативная передача.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.