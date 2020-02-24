Англия

Предлагаем вашему вниманию список переходов, которые вызвали много вопросов.

Не так давно в АПЛ, как и в других европейских лигах, закрылось зимнее трансферное окно. Минувший января не был богатыми на громкие трансферы, а потому можно подвести некоторые итоги минувших лет. Предлагаем вам ознакомиться с десятком трансферов в современном британском футболе, которые провалились и с самого начала выглядели сомнительными.

Бебе

Откуда: Витория

Куда: Манчестер Юнайтед (7 млн евро)

Трансфер Бебе из Витории в Манчестер Юнайтед в 2010 году был настолько неожиданным, что о португальском игроке ходило много неправдивой информации. Британские журналисты и болельщики верили в слухи, что он принимал участие в чемпионате мира для бездомных (неправда), что МЮ заплатил 7 млн фунтов крошечной команде (Витория тогда занимала третье место в чемпионате Португалии), что Бебе сравнивал себя с Криштиану Роналду (он лишь однажды признался, что восхищается им, и что у них схожие стили бега и ударов).

Самым странным слухом было то, что он исчез бесследно. На самом деле Бебе выступает в Райо Вальекано. Также он выступал в составе Бешикташа, Бенфики, Эйбара и других клубов. Он действительно забивал за Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов.

Однако никто не может отрицать тот факт, что Манчестер Юнайтед выбросил большую сумму за 20-летнего парня, которого даже не видел в игре сэр Алекс Фергюсон.

Жюльен Фобер

Откуда: Вест Хэм

Куда: Реал Мадрид (аренда)

"Его агента королева должна посвятить в рыцари", – заявил телевизионный эксперт Пол Мерсон, когда делился своим мнением о трансфере Жюльена Фобера в мадридский Реал в январе 2009-го.

Футбольные агенты действительно высказывались об этом трансфере с благоговейным страхом. Кроме двух матчей в составе "сливочных", Фобер запомнился тем, что уснул на скамейке во время матча, а также по ошибке пропустил тренировку команды.

Реал решил не выкупать футболиста у Вест Хэма. Возможно, они решило прислушаться к мнению Альфредо Ди Стефано, чье выражение лица на презентации футболиста, говорило все об этом трансфере.

Папи Джилободжи

Откуда: Нант

Куда: Челси (4 млн фунтов)

Ни для кого не секрет, что Жозе Моуриньо с ужасом относится к идее доверить место в старте клубному воспитаннику. Поэтому, когда летом 2015-го Челси не удалось переманить Джона Стоунза из Эвертона, португалец решил подписать кого-угодно на место пятого центрального защитника.

Папи Джилободжи перешел за 4 млн фунтов из Нанта, в составе которого он провел практически 200 матчей, но его отсутствие в заявке Челси на Лигу чемпионов вызывало недоумение. "Нам очень не повезет, если нам придется использовать Джилободжи, когда у нас в составе есть Джон Терри, Гэри Кэхилл, Курт Зума и Бранислав Иванович", – прокомментировал ситуацию Моуриньо спустя 10 дней после этого трансфера.

Джилободжи не успел проявить себя за 62 секунды, которые он провел в составе Челси, выйдя на замену в матче с Уолсоллом, и присоединился к армии игроков "синих", разбросанных по арендам. Спустя три дна он помог Вердеру обыграть Шальке и остался в немецком клубе до конца сезона, а в следующем сезоне перешел в Сандерленд за 8 млн фунтов, что позволило Челси удвоить деньги на его переходе. Летом 2018-го "черные коты" расторгли контракт с сенегальским защитником, так как он на месяц опоздал на предсезонную подготовку и не смог пройти фитнес-тест.

Никлас Бендтнер

Откуда: Арсенал

Куда: Ювентус (аренда)

Лорд Бендтнер, конечно же, считал этот трансфер заслуженным, когда Ювентус арендовал его на сезон-2012/13, но большинство людей, включая фанатов туринского клуба, были озадачены. В марте клуб сообщил, что не продал ни одной футболки Бендтнера. Удивительно, правда?

Датский форвард, который предыдущий сезон провел в Сандерленде, сыграл за Ювентус несколько матчей, выходя на замену, и лишь в двух поединках начинал поединок в старте, но не отличился ни одним голом. В определенной степени проявить себя ему помешали травмы, но все же в том Ювентусе он казался инородным телом.

Тайрон Мирс

Откуда: Дерби

Куда: Марсель (аренда)

В 2008 году Марсель неожиданно для всех загорелся желанием подписать защитника Дерби Тайрона Мирса. Французский клуб не смутило ни длительное отсутствие игрока из-за травмы, ни слабое выступление "баранов" в АПЛ, ни даже нежелание клуба отпускать своего игрока. Английский клуб посчитал предложение провансальцев неприемлемым и смешным и отказался вести с ними переговоры.

Однако сам Мирс оказался несогласным с таким решением и буквально сбежал во Францию из тренировочной базы. Далее последовала годичная аренда фулбека, за время которой он провел 7 матчей и даже забил в ворота Аякса в Кубке УЕФА, а после этого он перешел в Бернли.

Карлос Тевес и Хавьер Маскерано

Откуда: Коринтианс

Куда: Вест Хэм

Этот двойной трансфер возник из ниоткуда в 2006 году. Даже когда Вест Хэму пришлось заплатить штраф в размере 5,5 млн фунтов за нарушение правил АПЛ относительно сотрудничества третьими владельцами (аргентинцы выступали за Коринтианс, но принадлежали компании Киа Джурабчиана), они знали, что подписали игроков топ-уровня.

"Молотобойцы" не могли позволить выплачивать бонусы за обоих футболистов, а потому были вынуждены пожертвовать Маскерано в пользу Тевеса, который забивал голы. Маскерано принял участие в пяти поединках, все из которых завершились поражениями. Тевес же помог Вест Хэму обойти Шеффилд Юнайтед и избежать вылета.

Хоть эти переходы и были омрачены скандалами и расследованиями, но тогдашний тренер Шеффилда Нил Уорнок с раздражением вспоминает противостояние с Вест Хэмом, а потому смысл в них был.

Стивен Колкер

Откуда: КПР

Куда: Ливерпуль (аренда)

Юрген Клопп подписал Колкера, увидев его в матче с Саутгемптоном, который его Ливерпуль разгромила со счетом 6:1. Он выпускал его в своих трех первых матчах.

Колкер сыграл важную роль в победном матче с Норвичем (5:4), когда помог Адама Лаллане забить решающий гол. Вероятно, Клопп был впечатлен стопроцентной результативностью Колкера на международном уровне и думал, что этот трансфер станет настоящей находкой.

Крейг Дэвис

Откуда: Оксфорд Юнайтед

Куда: Верона (85 тысяч фунтов)

Многие удивились решению Крейга Дэвиса присоединиться к Вероне в попытке увеличить шансы на попадание в сборную Уэльса. Однако не менее интересным остается вопрос, почему клуб выбрал именно Дэвиса в качестве усиления состава для борьбы за выход в Серию А.

Итальянский клуб купил нападающего за 85 тысяч фунтов и подписал с ним пятилетний контракт, однако в составе "желто-синих" на тот момент 20-летний игрок провел лишь один поединок. Спустя полгода Дэвис перешел в Вулверхэмптон, а Верона и Оксфорд вылетели по итогам сезона.

Эстебан Камбиассо

Откуда: Интер

Куда: Лестер (85 тысяч фунтов)

Немало возрастных игроков совершают случайные трансферы в поисках новых ощущений или в попытке заработать на безбедную старость. Однако переход Камбиассо из Интера, где он был основным игроком, в Лестер, который только заработал путевку в АПЛ был неожиданным.

Он стал любимцем болельщиков, привнеся в команду опыт и мастерство. Но, как оказалось, он не давал команде возможности бороться за титул, а тянул ее в зону вылета.

Кайл Лафферти

Откуда — куда: буквально любой его трансфер

Лафферти перешел в Рейнджерс из Бернли (после первой неудачной попытки), покинул Шотландию со скандалом и присоединился к швейцарскому Сьону, где сначала выступал вместе с Дженнаро Гаттузо, а потом и под его руководством, променял Сьон на Палермо из Серии Б, чей президент, скандально известный Маурицио Дзампарини, назвал его "неконтролируемым бабником", "ирландцем без правил" и "съехавшим с катушек", после перешел в Норвич, где был отстранен, отправился в аренду в Турцию, затем вернулся в Норфолк, но одновременно с этим помогал Северной Ирландии пробиться на европейское первенство. Далее в его карьере был Бирмингем, Хартс, снова Рейнджерс, норвежский Сарпсборг 08, а в январе этого года нападающий присоединился к Сандерленду.

FourFourTwo, перевод: Сергей Сакара

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