Англия

Футболист долгое время выступал под руководством Юргена в Дортмунде.

Хавбек Манчестер Сити Илкай Гюндоган поделился тем почему он не перебрался в Ливерпуль вместе с Юргеном Клоппом из дортмундской Боруссии.

"Я верю в жизненные вызовы и стараюсь бросать вызов самому себе. Я чувствую, что не бросая вызов себе, не могу покинуть зону комфорта. А так невозможно ничего изменить в себе, стать лучше".

"Я провел четыре года под руководством Юргена и люблю его как человека и как тренера. Но тогда я почувствовал, что пришло время для чего-то другого. Я хотел покинуть дортмундскую Боруссию и не хотел думать о том времени, перейдя в новую команду. Вот причина того, почему я не хотел переходить в Ливерпуль", — приводит слова немца Manchester Evening

Гюндоган и Клопп с 2011-го по 2015-й вместе работали в дортмундской Боруссии. На их совместном счету победа в чемпионате Германии (2012), Кубке Германии (2012), Суперкубке Германии (2013, 2014) и выход в финал Лиги чемпионов (2013).

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