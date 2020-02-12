Англия

Испанец рассказал о своем пребывании на Эмирейтс.

Полузащитник Арсенала Дани Себальос, контракт которого принадлежит мадридскому Реалу, высказал свое мнение о нынешнем пребывании в составе команды.

"Иногда вы должны признать, что допустили ошибки. Это очень сложное время, но, как профессионал, мне важно учится на этом".

"Артета станет отличным тренером для Арсенала. Он получил знания от Гвардиолы, у него есть игровая философия, которая идеально вписывается в то, что он просит у своей команды".

"С тех пор, как я вернулся после повреждения, я работал с ним всего две недели, и теперь мне нужно доказать ему, что я готов играть в Арсенале. Уверен, я буду важен. Я решил остаться в Арсенале, потому что они оказали мне доверие", — сказал Себальос Marca.

Напомним, футболист всерьез рассматривал возможность в январе прервать свою аренду в лондонском клубе.