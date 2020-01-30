Англия

Испанский полузащитник передумал уходит из северолондонского клуба.

Полузащитник Реала, выступающий на правах аренды за Арсенал, Дани Себальос продолжит карьеру в лондонском клубе, несмотря на слухи о досрочном разрыве арендного соглашения. Об этом сообщает AS.

Ранее появлялась информация, что 23-летний испанец намерен покинуть стан "канониров" этой зимой, поскольку его устраивает количество игровой практики.

Арсенал, в свою очередь, отказался расставаться с Себальосом и его позиция осталась неизменной.

Впрочем, испанский хавбек и сам передумал уходить после того, как его выпустили на замену в матче 1/16 финала Кубка Англии против Борнмута. Себальос надеется стать ключевым игроком в схеме нового тренера Микеля Артеты.

Ранее сообщалось, что к Дани Себальосу проявляет интерес Валенсия, но футболист определенно доиграет этот сезон в английской Премьер-лиге.

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