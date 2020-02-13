Мане: Я могу сказать, что моя мечта сбылась

Англия

Сенегалец счастлив завоевать награду лучшему игрока Африки.

Вингер Ливерпуля и сборной Сенегала Садио Мане прокомментировал важность завоевания награды лучшему игроку Африки 2019.

Также футболист рассказал, какие факторы являются для него первоочередным мотиватором.

"Я не могу описать, насколько важна для меня моя семья. Они являются моим главным мотиватором. Когда я получил награду лучшего игрока Африки, я думаю, что это стало чем-то особенным для моей деревни, в которой я родился и вырос. В деревне было много хороших игроков, но они не смогли выйти на самый высокий уровень", - начал игрок.

Первым европейским клубом Мане стал французский Метц.

"Когда я выступал во втором дивизионе Франции, у моей деревни не было возможности смотреть мои матчи по телевидению. Поэтому все были очень рады, когда я перебрался в чемпионат Англии".

"Я могу сказать, что моя мечта сбылась. Когда я был молодым, я всегда мечтал стать лучшим, и в этом году я получил это звание, поэтому я действительно счастлив".

"Конечно, я очень хочу достичь самых высоких результатов как с клубом, так и со сборной. Я играю за Ливерпуль, а это очень, очень, очень большой клуб в мире. Выигранные трофеи с командой могут помочь мне завоевать некоторые награды, как, к примеру, лучшему игроку Африки", - цитирует игрока пресс-служба Ливерпуля.

Недавно сообщалось, что Садио Мане восстановился после травмы.