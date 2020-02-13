Англия

Ключевую роль в принятии решения испанца сыграл Унаи Эмери.

Полузащитник мадридского Реала Дани Себальос летом 2019 года отправился в Арсенал за игровой практикой, подписав арендное соглашение до конца сезона-2019/20.

Испанский хавбек признался, что в его услугах также был заинтересован Ливерпуль, однако он выбрал лондонский клуб из-за Унаи Эмери, который в то время возглавлял Арсенал.

"Я гордился тем, что ко мне проявлял интерес такой клуб, как Ливерпуль, но я выбрал Арсенал из-за Унаи Эмери. Прямо сейчас я не очень хорошо вписался бы в схему игры Ливерпуля".

"Унаи стал ключевой фигурой в моем переходе в Арсенал. Эмери практически пришел ко мне домой, чтобы убедить меня. Он сказал, что ему нравилась моя игра с того момента, как я выступал за Бетис".

"Уверенность тренера — это ключ к тому, чтобы футболист раскрыл все лучшие свои качества. Унаи сказал мне, что я буду важным игроком в Арсенале, поэтому у меня не было никаких сомнений по поводу переезда на Эмирейтс", — приводит слова Себальоса Marca.

Стоит отметить, что пока Себальос не является ключевым игроком в схеме игры нового главного тренера Микеля Артеты. Хавбек провел в текущем сезоне АПЛ 11 матчей, в которых отдал 2 ассиста.

Напомним, ранее Дани Себальос рассказал, почему решил не уходить из Арсенала в зимнее трансферное окно, несмотря на интерес других клубов.

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