Арсенал намерен продлить контракт с Гендузи

Англия

Нынешнее соглашение защитника с "канонирами" рассчитано до 2022 года.

Лондонский Арсенал намерен предложить Маттео Гендузи новый контракт на улучшенных условиях. Об этом сообщает Football.London.

"Канониры" желают продлить срок пребывания 20-летнего француза на Эмирейтс, а также повысить ему оклад и прописать в контракте более высокую клаусулу.

Нынешний контракт Гендузи с Арсеналом рассчитан до лета 2022 года.

В этом сезоне центрбек провел 29 матчей за лондонцев и отметился 3 результативными передачами.