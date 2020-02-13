Арсенал намерен продлить контракт с Гендузи

Нынешнее соглашение защитника с "канонирами" рассчитано до 2022 года.
Маттео Гендузи, Getty Images
13 февраля 2020, 16:35
Лондонский Арсенал намерен предложить Маттео Гендузи новый контракт на улучшенных условиях. Об этом сообщает Football.London.
"Канониры" желают продлить срок пребывания 20-летнего француза на Эмирейтс, а также повысить ему оклад и прописать в контракте более высокую клаусулу.
Нынешний контракт Гендузи с Арсеналом рассчитан до лета 2022 года.
В этом сезоне центрбек провел 29 матчей за лондонцев и отметился 3 результативными передачами.
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