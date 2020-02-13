Англия

Арсенал предложит 18-летнему вингеру новый контракт.

Нападающий Арсенала Букайо Сака в текущем сезоне начал регулярно появляться в основном составе первой команды.

18-летний англичанин нередко демонстрировал высокий уровень игры как в чемпионате Англии, так и в Лиге Европы, что не оставили без внимания европейские гранды.

Как сообщает Daily Mail, Сака заинтересовал Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и Баварию, которые намерены оформить его переход после завершения контракта с "канонирами".

Действующее соглашение английского вингера с Арсеналом истекает через 18 месяцев, поэтому руководство лондонского клуба хочет удержать своего воспитанника, предложив долгосрочный контракт с улучшенными финансовыми условиями (нынешняя зарплата Сака — 3 тысячи фунтов в неделю).

В текущем сезоне Букайо Сака провел 23 поединка во всех турнирах на клубном уровне, в которых он забил три гола и отдал шесть результативных передач.

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