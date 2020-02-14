Англия

Форвард достиг внушительной отметки в футболке "лис".

В поединке 26-го тура английской Премьер-лиги Лестер на выезде сыграет против Вулверхэмптона.

Примечательно, что в стартовом составе команды Роджерса в очередной раз на поле выйдет нападающий Джейми Варди. Для форварда матч станет 200-м в футболке "лис" в рамках АПЛ.

К слову, англичанин стал вторым футболистом в истории клуба, которому удалось преодолеть такую отметку. Первым был полузащитник Мустафа Иззет, который суммарно провел 269 игр за команду. Тем не менее, Варди остается лучшим бомбардиром Лестера, забив 97 голов, а также вторым по показателям результативных передач — 28.

Ранее сообщалось, что "лисы" хотят продлить контракт с полузащитником Джеймсом Мэддисоном.