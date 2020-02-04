Англия

Хавбек ведет переговоры о новом договоре с "лисами".

Полузащитник Джеймс Мэддисон близок к продлению контракта с Лестером, сообщает издание The Telegraph.

Стороны ведут переговоры по новому договору и в ближайшее время должны согласовать все детали сотрудничества. Текущая зарплата хавбека составляет 55 тысяч евро в неделю, но руководство клуба готово ее существенно увеличить.

Действующий контракт Мэддисона с Лестером рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 30 поединков в футболке "синих", отличившись девятью голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Мэддисона заинтересован Манчестер Юнайтед.

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