Англия

Главный тренер "горожан" может задуматься об уходе из нынешней команды.

Пеп Гвардиола может сменить клуб грядущим летом, сообщает The Telegraph.

По информации источника, в связи с баном на два года в Лиге чемпионов, испанский специалист всерьез задумается о своем будущем в Манчестер Сити.

Читайте также: Манчестер Сити ответил на исключение из Лиги Чемпионов: Это предвзятый процесс от УЕФА.

Контракт Гвардиолы с "горожанами" рассчитан до лета 2021 года. Напомним, что Пеп возглавил Манчестер Сити летом 2016 года.

Ближайший матч Манчестер Сити состоится 19 февраля против Вест Хэма.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.