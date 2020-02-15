Англия

В матче 26-го тура чемпионата Англии Бернли одержал минимальную выездную победу над Саутгемптоном.

Победа в Саутгемптоне в матче 26-го тура первенства АПЛ позволила Бернли обойти Арсенал и подняться на десятое место в турнирной таблице.

Счет открыл уже на второй минуте Вествуд, после исполнения которым углового мяч юркнул в ближний угол.

Хозяева довольно быстро отыгрались, но решающий мяч уже после перерыва смогли забить гости.

Саутгемптон — Бернли 1:2

Голы: Ингз, 18 — Вествуд, 2, Выдра, 60.

Саутгемптон: Маккарти — Уокер-Питерс Обафеми, 73), Стивенс, Вестергор, Бертранд — Уорд-Праус, Хойбьерг — Армстронг, Буфаль (Дженепо, 39) — Ингз, Лонг (Адамс, 86).

Бернли: Поуп — Бардсли, Тарковски, Ми, Тейлор — Хендрик, Вествуд, Корк, Макнейл — Вуд (Выдра, 22), Родригес.

Предупреждения: Вестергор, Обафеми — Ми, Хендрик.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.