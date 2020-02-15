В матче 26-го тура чемпионата Англии Бернли одержал минимальную выездную победу над Саутгемптоном.
Саутгемптон - Бернли 1:2, Getty Images
15 февраля 2020, 16:26
Победа в Саутгемптоне в матче 26-го тура первенства АПЛ позволила Бернли обойти Арсенал и подняться на десятое место в турнирной таблице.
Счет открыл уже на второй минуте Вествуд, после исполнения которым углового мяч юркнул в ближний угол.
Хозяева довольно быстро отыгрались, но решающий мяч уже после перерыва смогли забить гости.
Саутгемптон — Бернли 1:2
Голы: Ингз, 18 — Вествуд, 2, Выдра, 60.
Саутгемптон: Маккарти — Уокер-Питерс Обафеми, 73), Стивенс, Вестергор, Бертранд — Уорд-Праус, Хойбьерг — Армстронг, Буфаль (Дженепо, 39) — Ингз, Лонг (Адамс, 86).
Бернли: Поуп — Бардсли, Тарковски, Ми, Тейлор — Хендрик, Вествуд, Корк, Макнейл — Вуд (Выдра, 22), Родригес.
Предупреждения: Вестергор, Обафеми — Ми, Хендрик.
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